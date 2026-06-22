La Roma cambia tutto

Una rivoluzione vera. La Roma cambia pelle e lo fa nel reparto che più di tutti ha faticato nell'ultima stagione prima dell'arrivo di Malen. Gasperini ha già indicato la strada, serve un attacco diverso [...]

Gli addii sono numeri: la Roma non eserciterà i riscatti di Ferguson e Zaragoza, mentre resta da valutare la posizione di Venturino. El Shaarawy ha salutato a fine contratto, Baldanzi è stato acquistato dal Genoa e Robinio Vaz potrebbe partire in prestito. Anche Dovbyk è destinato a lasciare la Capitale, con il club che lavora ad una soluzione in prestito con obbligo. E poi c'è il grande interrogativo Soulé: il talento argentino continua a essere uno dei nomi più pesanti sul tavolo delle trattative. La sua eventuale cessione consentirebbe alla Roma di generale quella plusvalenza necessaria per rispettare gli impegni economici entro il 30 giugno [...]

Gasp nel frattempo ha individuato alcune priorità: il nome che accende la fantasia è quello di Greenwood: da domani il club studierà una proposta da recapitare al Marsiglia superiore ai 40 milioni di euro ma dilazionata del tempo [...]. Ma i dossier aperti sono numerosi: Alajbegovic e Nusa restano opzioni particolarmente apprezzate. E sul tavolo giallorosso ci sono anche Tel e Tzolis. Sulla trequarti monitorato con attenzione Vlasic del Torino mentre il attacco il sogno è Scamacca.

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