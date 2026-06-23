Koné ai saluti, Atletico in pressing. Ma il francese preferisce l'Arsenal

E alla fine arriva Tony. La prima giornata di D'Amico a Roma e stata lunga e intensa, fatta di incontri e piani da studiare per arrivare nel miglior modo possibile alla sua prima scadenza da ds romanista: il 30 giugno, una settimana da oggi. [...] E il nome in cima alla lista dei candidati per partire rimane quello di Manu Koné. La destinazione? Un'altra capitale europea, Londra o Madrid, con l'Arsenal che non affonda il colpo e l'Atletico Madrid che può tornare di moda. [...]

Il francese è in America con la sua nazionale, ma la Roma vuole fare presto. Anche perchè ché per Soulé, al di là di qualche apprezzamento dalla Bundesliga, di offerte non ne sono arrivate. Per Koné, invece, l'Atletico Madrid aveva messo sul piatto 45 milioni. Una proposta che a Trigoria avrebbero accettato, magari dopo aver tirato un po' sul prezzo (la richiesta è di 50 milioni). Il giocatore, però, ha messo in stand-by l'ipotesi spagnola, aspettando destinazioni più gradite. Come l'Arsenal, che con l'entourage di Koné ha un accordo, ma temporeggia per inviare la sua offerta. Un atteggiamento non gradito dal club, che ha chiesto agli agenti di velocizzare le tempistiche o riprendere in considerazione l'Atletico. È il gioco delle parti, lo sa bene D'Amico, che ieri ha dato il via alla sua prima settimana romana. Niente vacanze però, solo tanto lavoro.

(Corsera)