Inter, pronto il piano B: se Bastoni va via è assalto a Ndicka

La difesa dell'Inter, grande protagonista di questa prima fase di calciomercato dei campioni d'Italia, sembra dire «A me gli occhi, please», volendo scomodare il titolo di uno spettacolo di Gigi Proietti. Ma alla fine anche qui un po' di Roma c'entra, eccome. Nessun colpo di teatro, solo dinamiche estive di obiettivi che vengono puntati, di piste che si scaldano, poi si archiviano ma che, in base a come cambia il vento di mercato, possono tornare di moda. In orbita nerazzurra, uno di questi nomi di ritorno può essere Evan Ndicka. Il difensore, da tre anni nella capitale, è un nome e un profilo di cui i club in questione avevano parlato qualche mese fa, quando erano ancora in piedi altri discorsi su Manu Koné e soprattutto quando il Barcellona era piombato su Alessandro Bastoni. Il centralone ivoriano infatti era stato individuato come il potenziale sostituto ideale del numero 95 nella linea a tre di Cristian Chivu. Eppure ritornano Ndicka dunque rischia di tornare d'attualità e sempre in chiave Bastoni, visto che adesso sul difensore di Casalmaggiore si è registrato il gradimento del Real Madrid. [...] In uno scenario di questo tipo, il pensiero dunque può tornare proprio a Ndicka che nell'ultima stagione alla Roma è stato un punto fermo per Gian Piero Gasperini e per la squadra che ha conquistato la qualificazione alla prossima Champions League. Trentuno presenze in Serie A più 3 gol; assente soltanto in occasione dell'impegno in Coppa d'Africa e altre due volte, una per squalifica e l'ultima per un infortunio al bicipite femorale. Ora è al Mondiale con la sua nazionale, che è anche (da qualche mese) quella dell'interista Ange Yoan Bonny. [...] La questione Bastoni, tutta in divenire, comunque potrebbe davvero cambiare gli scenari - e le priorità - in difesa. [...] Ecco perche le quotazioni di Ndicka potrebbero risalire in ottica Inter e le novità in entrata diventare due anziché una. [...]

(Gasport)