Il treno Greenwood sui binari per Roma

II percorso è tracciato e il mese di giugno Roma viaggia su due binari. L'importante, però, è arrivare al capolinea felici. Da una parte c'è Gasperini, in pressing (anche in vacanza in Liguria) e voglioso di poter abbracciare un nuovo acquisto entro il 13 luglio. Mentre dall'altra D'Amico è al lavoro per risolvere lo spinoso nodo delle cessioni. È una sorta di partita a scacchi, ognuno fa la pro-pria mossa e gioca le sue carte, Gasp per esempio ha anticipato tutti ed ha parlato con Greenwood, (...) La Roma non ha ancora presentato offerte al Marsiglia che tra l'altro ha manifestato per l'ennesima volta l'intenzione di non voler fare sconti, la richiesta rimane di 50 più 5 di bonus- e dal 1 luglio si attiverà la clausola rescissoria da 60. Serve fare. (...) Tutto li resto è rimandato a luglio come, per esempio, la ricerca di un esterno di centrocampo. Dodo è una pista che non si scalda, così come quella che porta a Molina. Non significa che non siano dei profili graditi, ma per il momento tutto ciò che non riguarda Greenwood passa in secondo piano. Discorso che ovviamente non si può fare con le cessioni. Tante, forse anche inaspettate, le difficoltà nel vendere Soulé che ha meno appeal internazionale rispetto a Koné. Il francese è l'altro indiziato a partire e la sua cessione aiuterebbe di più. Manu pesa a bilancio 11,8 milioni, Matias 20 e il primo ha un valore di mercato più alto. (...) Oltre alle cessioni dei big ad occupare le giornate di D'Amico ci sono anche le uscite delle seconde linee e dei giovani. Angelino è richiesto da Betis (ha proposto uno scambio di giocatori ricevendo un secco 'no') e Deportivo la Coruna. Dovbyk ha offerte in Spagna e in Turchia, Romano (valutato 8) è conteso da Palermo e Bologna., Cherubini (la Roma si accontenterebbe della metà) piace a Torino, Parma e Frosinone. (...)

(Il Messaggero)