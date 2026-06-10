Il ritiro non è ufficiale: GPG chiede più test

Il programma della preparazione non è ancora stato definito in ogni dettaglio. Lo stesso Gasp chiede

aggiornamenti costanti e un'accelerazione nella pianificazione dell'estate. Al momento, l'unica certezza riguarda il raduno fissato a Trigoria per il 13 luglio con diverse amichevoli da pianificare. (...) leri il Cannes ha annunciato il test in famiglia con i giallorossi il prossimo 26 luglio (campo non lontano da Roma), resta invece da ufficializzare il ritiro all'estero, in Galles, con partenza prevista il 30 luglio e permanenza fino all'8 agosto. Da completare il calendario delle amichevoll: tra le possibili avversarie restano in pole Cardiff e Brighton, mentre si continua a cercare una terza squadra da inserire nel programma della tournée.

(corsport)