Il ritiro estivo a Dimaro. Arriva Oliviero

Ancora non c'è l'ufficialità, ma è molto probabile che la Roma Femminile svolga Il ritiro estivo a Dimaro Folgarida, in Val dl Sole, come nella passata stagione. La squadra cambierà inevitabilmente volto dopo il successo in campionato e In Coppa Italia, ma si ripartirà dal piede magico di Giugliano, capitano e numero 10 delle giallorosse, pronta a giocare di nuovo In Champlons League. [...] L'attaccante Piemonte (da parametro zero) e l'esterna Oliviero, entrambe della Lazio, saranno i primi colpi in entrata.

(Corsport)