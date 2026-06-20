Il Palermo va in pressing su Romano

Passi avanti per Alessandro Romano. Il Palermo, che sta valutando la fattibilità

dell'operazione che riguarda il giovane centrocampista di proprietà della Roma, ha avviato i primi contatti con il club giallorosso. E nei prossimi giorni potrebbe dare nuovi impulsi ad una trattativa ancora, comunque, nella fase iniziale. [...] La valutazione è alta (circa 8 milioni), ma la sensazione è che anche un'offerta un poʼ' più bassa, non inferiore ai 6 milioni, possa essere ritenuta soddisfacente. E anche la società targata City Group può diventare una seria candidata all'acquisto del talento giallorosso seguito con attenzione pure in A soprattutto dal Torino. [...]

(Corsport)