Il Marsiglia è nei guai: Greenwood sempre più in uscita

Non solo l’Uefa, con la sanzione economica di 10 milioni e la “minaccia” di non partecipare alle competizioni europee nella stagione 2027-28. A peggiorare la situazione, già di suo molto complicata del Marsiglia, ci si è messa anche la DNCG. Cosa sarebbe? La Direction Nationale du Contrôle de Gestion, ovvero il garante finanziario del calcio francese, l’organo che vigila sulla salute del calcio transalpino. E cosa viene contestato al club marsigliese? Un deficit record, che oscilla tra i 104 e i 105 milioni di euro per l’esercizio chiuso a giugno 2025, e un tetto salariale imponente di circa 153 milioni di euro, che rappresenta quasi il 70% del budget totale del club (ben oltre la soglia raccomandata del 60%). [...] Attenzione però: se le risposte e le garanzie integrative non convinceranno la DNCG, l’OM rischia sanzioni davvero pesanti che vanno dal blocco/limitazione del mercato all’obbligo di tetti salariali stringenti, fino a scenari ben più drastici. In attesa di rivedersi, il Marsiglia ha ad ogni modo promesso alla DNCG di effettuare tre cessioni rapide, con ulteriori partenze previste per gennaio e giugno 2027. [...] La Roma rimane concentrata sulle cessioni e sui rinnovi, ma sa di avere due alleati inattesi, Uefa e DNCG, per arrivare a dama sulla trattativa che può portare il talento inglese in maglia giallorossa. La quotazione rimane vicina ai 50 milioni, ma l’urgenza di far cassa potrebbe presto far scendere il prezzo.

(ilromanista.eu)