Il giorno di Malagò: la Figc incorona il nuovo presidente

Sono passati ottantatré giorni da quando l'Italia non si è qualificata al Mondiale. E dopo le dimissioni di Gravina con ogni probabilità il nuovo numero 1 della Figc sarà Giovanni Malagò che ieri sera dopo un pomeriggio passato a studiare i numeri della federazione, ha fatto visita alle componenti che oggi dovranno eleggere lui o Giancarlo Abete che ha il privilegio di essere l'ultimo presidente ad aver portato l'Italia al Mondiale [...]

Ieri nella cena tra i club di Serie A al ristorante romano della centralissima piazza Ricci si giocava alle proiezioni: l'idea più diffusa dava Malagò intorno al 65% dei consensi, per essere eletto basta la maggioranza fin dal primo scrutinio [...]

Se Malagò sarà presidente bisognerà aspettare il 1° luglio per il primo consiglio federale, in cui saranno nominati i due vicepresidenti. Domani infatti Malagò volerà a Losanna per la sessione straordinaria del CIO di cui è e resterà membro. Poi partirà la caccia al nuovo tecnico. Roberto Mancini ha molta voglia di tornare a guidare la Nazionale e ottimi sponsor, ma più di uno oggi in Serie A non lo vede di buon occhio per come lasciò la Nazionale [...]

La scelta verrà fatta insieme al nuovo direttore tecnico: piace Ricky Massara, uomo di campo e fresco di divorzio con la Roma. Anche Claudio Ranieri spera in una chiamata.

(La Repubblica)