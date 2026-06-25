Il Fenerbahce torna su Greenwood. L'offerta turca però e troppo bassa

[...] La Roma e Mason Greenwood hanno già le promesse di matrimonio sul tavolo, ma in questo momento in casa giallorossa è imperante il discorso legato alle cessioni. [...] L'accordo col giocatore è stato trovato da tempo, ora bisogna trovare la quadra col Marsiglia che continua a chiedere 55 milioni (il 40% finirebbe nelle casse del Manchester United). Intanto si è rifatto sotto il Fenerbahce ma senza offrire le cifre faraoniche palesate qualche settimana fa: si parla di una proposta da 35 milioni già rispedita al mittente. [...] Insomma si respira ottimismo, ma l'attaccante non aspetterà in eterno. Si apre, intanto, la porta per Ruggeri messo sul mercato dall'Atletico Madrid dopo l'acquisto di Grimaldo. Infine una piccola plusvalenza: Reynolds è vicino al Rennes e alla Roma spetterà il 25% di rivendita (poco meno di un milione.

(Gasport)