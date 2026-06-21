Il 26 luglio prima amichevole a Cannes

In attesa dello sprint sul calciomercato, la Roma ha delineato il programma estivo. La data da cerchiare in ròsso per il raduno è quella del 13 luglio. Il 26 ci sarà l'amichevole col Cannes (altro club di proprietà dei Friedkin), in mezzo un test col Trastevere e probabilmente un altro o con la Primavera o con la Boreale. Il 31 luglio la squadra partirà per il Galles, luogo nel quale si svolgerà la seconda parte del ritiro. Nel Regno Unito saranno tre le amichevoli: la prima contro i padroni di casa del Cardiff il 1 agosto (Championship). Poi il 4 contro il Newport County allenato da Fuchs (campione d'Inghilterra col Leicester di Ranieri), per finire la sfida contro il Brighton l'otto agosto nella città inglese che già nel 2024 in Europa League ha ospitato i giallorossi. A Ferragosto il gran finale contro il Borussia Dortmund. (...)

(Il Messaggero)