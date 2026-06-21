I giorni di Paulo

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Andare avanti insieme. La volontà reciproca di Paulo Dybala e della Roma è di prolungare un rapporto iniziato ormai quattro anni fa. Ma ora, dopo settimane di colloqui a distanza (e a singhiozzo) che hanno avvicinato notevolmente le parti dal punto economico, serve lo scatto finale per arrivare alla firma. L'argentino, nonostante le sirene del mercato che lo hanno accostato a diversi club, ha sempre avuto come priorità una permanenza nella Capitale. Pensiero condiviso da Gasperini, che ha richiesto a gran voce la sua conferma, ponendolo come uno degli obiettivi primari della pianificazione estiva. Aldilà di qualche dichiarazione che può aver allarmato i tifosi, il clima tra le parti è assolutamente sereno e l'insediamento del nuovo direttore sportivo D'Amico può dare un'accelerata alla questione contratto, in scadenza tra appena nove giorni. Tra maggio e giugno è stato direttamente Ryan Friedkin ad occuparsi della trattativa con Carlos Novel, agente del numero 21 giallorosso segnalato all'estero, ma ora la presenza del dirigente abruzzese può accorciare i tempi, con un supporto diretto alla proprietà nelle contrattazioni e dei primi contatti già andati in scena. L'ottimismo filtra da entrambi i fronti e sembra soltanto una questione di tempo - D'Amico ad inizio settimana prenderà posto nel suo nuovo ufficio - affinché ci sia la fumata bianca. Anche se l'entourage di Dybala attende che venga fissato un appuntamento. la fumata bian-ca. Anche se l'entourage di Dybala attende che venga fis-sato un appuntamento. Intanto si avvicina pure la data del raduno a Trigoria. Gasp ha convocato tutti il 13 luglio per i consueti test medici e fisici che precedono i primi allenamenti, con la squadra che svolgerà tre amichevoli nel proprio centro sportivo. In questi giorni saranno definiti gli avversari: si comincerà con un primo test blando, per poi aumentare il livello gradualmente (c'è la possibilità di inserire anche un'amichevole in famiglia con la Primavera).