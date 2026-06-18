I dubbi di Angelino: Gasperini lo aspetta, ma il Betis spinge per acquistarlo

Ultima giornata di campionato, Verona: a fine partita Gasperini e Angelino (nella foto) colloquiano a lungo, il tecnico di fatto dà appuntamento all'esterno spagnolo al raduno di luglio, testimoniandogli fiducia in vista della prossima stagione. Angelino ha apprezzato quel gesto. [...] Nelle ultime ore il Betis Siviglia ha chiesto informazioni su Angelino e ha avviato più di un semplice sondaggio con il club giallorosso. La Roma non si opporrebbe alla cessione: da capire la formula, se in prestito a o titolo definitivo. [...]

(Corsera)