I colpi da Champions per la Roma: priorità a Greenwood, poi Molina

Quattro rinforzi, a partire da Mason Greenwood, priorità della Roma, più un quinto acquisto legato all'eventuale partenza di Manu Koné entro giugno in ottica Settlement Agreement con l'Uefa. Si, una cinquina da Champions. Al centro di tutto, tecnico rivoluzionario e "manager" che "tratta" anche i giocatori in entrata convincendoli al telefono, Gian Piero Gasperini ha consegnato ieri la sua lista di rinforzi al ds Tony D'Amico e al vicepresidente Ryan Friedkin, prima di tornare in vacanza per qualche giorno nella sua Arenzano in attesa del raduno fissato per il 13 luglio a Trigoria. (...) L'attaccante dell'Olympique Marsiglia e il padre-agente hanno avuto più colloqui col tecnico. E Mason ha rassicurato la Roma dandole la precedenza rispetto agli altri club sulle sue tracce da settimane, a cominciare dal Fenerbahce. (...) Ma nel piano di Gasp ci sono anche altri tre ruoli da coprire. Due certi. Il primo riguarda l'esterno basso, che dovrà essere un giocatore di spinta. Car-gentino Nahuel Molina dell'Atletico Madrid è il preferito, è al Mondiale e col club andrà in scadenza nel giugno 2027. Il secondo elemento di cui ha bisogno Gasp è un difensore abile sul centro-sinistra: un vice di Mario Hermoso che possa far rifiatare lo spagnolo. (...) El Aynaoui è in crescita e per Gasp diventerà un titolare consistente. L'eventuale sostituto di Konè ptrebbe essere Lamine Camara del Monaco, obiettivo più concreto del costosissimo Ayyoub Bouaddi. (...)

(gasport)