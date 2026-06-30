Calciomercato Roma: tentativo della Juventus per Svilar. Muro altissimo dei giallorossi

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Superata la scadenza del 30 giugno, in casa Roma è arrivato il momento per programmare le prossime mosse. Tra queste, secondo quanto riferito da Fabrizio Romano in un video sul suo canale Youtube, ci...
Ore calde in casa Roma. La famiglia Friedkin ha deciso di non cedere alcun big prima del 30 giugno, nonostante l'esigenza di farlo. Nelle prossime ore, però, come riferito da Gianluca Di Marzio nel co...
Solo panchina, almeno inizialmente, per Manu Koné. Alle 23:30 Francia e Svezia scenderanno in campo per il match della fase a eliminazione diretta del Mondiale. Il centrocampista di proprietà del club...
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