Calciomercato Roma: tentativo della Juventus per Svilar. Muro altissimo dei giallorossi

Muro altissimo della Roma. Durante la notte passata la Juventus ha fatto un tentativo per Mile Svilar, un sondaggio per capire le intenzioni riguardo al futuro del portiere giallorosso, ma oltre il quale le parti non sono mai andate. La Roma, come riferisce Alfredo Pedullà sul proprio sito, ha sempre avuto intenzione di non sacrificare, almeno in questa fase, i big come Svilar.

(alfredopedullà.com)