Calciomercato Roma: atteso confronto tra Gasperini, D'Amico e la proprietà per definire il budget

Ore calde in casa Roma. La famiglia Friedkin ha deciso di non cedere alcun big prima del 30 giugno, nonostante l'esigenza di farlo. Nelle prossime ore, però, come riferito da Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione "Calciomercato - L'Originale", è atteso un incontro tra Gasperini, D'Amico e la proprietà per definire il budget di mercato per le operazioni in entrata.