Calciomercato Roma: possibile accelerata per il rinnovo di Dybala. Il club è ottimista

Superata la scadenza del 30 giugno, in casa Roma è arrivato il momento per programmare le prossime mosse. Tra queste, secondo quanto riferito da Fabrizio Romano in un video sul suo canale Youtube, ci sarà il rinnovo di Paulo Dybala, per il quale il giornalista esperto di mercato si attende un'accelerata a breve. Il club è ottimista circa il raggiungimento dell'accordo.