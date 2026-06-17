Greenwood, il nodo dei tempi. Atteso feedback Uefa sui conti

[...] Il tecnico ha le idee chiare: non uno, ma due esterni offensivi per il salto di qualità. Il primo nome è Mason Greenwood: Roma e Marsiglia sono in contatto, l'affare si è spostato sui tavoli dei due club. C'è una data che va cerchiata ed è quella del 30 giugno. Perché anche il Marsiglia, come la Roma, è sotto settlement agreement della Uefa. E ha necessità di vendere entro la fine del mese, per le stesse ragioni per cui il club giallorosso sta lavorando in uscita con Soulé e Koné. Tradotto: Greenwood ha un prezzo entro il 30 giugno e un altro, più alto, dopo questa data. [...] La Roma può chiudere l'operazione entro il 30 giugno? Si, però appesantirebbe i conti sotto la lente della Uefa: a bilancio, in ogni caso, andrebbe solo la quota di ammortamento del singolo anno o, in alternativa, la cifra del prestito in caso di affare chiuso in prestito con riscatto condizionato. Nota a margine, neppure troppo a margine in verità: la Roma, come tutti i club sotto settlement, aspetta che la Uefa a breve dia un feedback sull'andamento dei conti, anche in relazione alla previsione di chiusura di questo stesso bilancio. [...]

(Corsera)