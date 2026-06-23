Greenwood è la priorità. In difesa piace Ostigard

Il mercato in entrata della Roma partirà a luglio, prima ci sono altri nodi da sciogliere ma Gasperini ha già fatto una lista di nomi utili per rinforzare la rosa. Oltre al solito Greenwood il tecnico ha richiesto anche un acquisto in difesa. I fari sono puntati su Ostigard, centrale roccioso del Genoa che ora è impegnato con la ‘sua’ Norvegia al Mondiale. Già un gol contro l’Iraq all’esordio che si aggiunge ai cinque realizzati in campionato sotto la guida di De Rossi. Classe 1999 e contratto in scadenza nel 2030, ma un suo eventuale arrivo non è legato alla partenza di Ndicka. [...]

Il principale obiettivo per rinforzare l’attacco è sempre Greenwood. Il Marsiglia non arretra di un millimetro: la richiesta è di 50 milioni più 5 di bonus e dal 1 luglio si attiverà la clausola da 60. L’accordo col giocatore è stato trovato anche grazie ai vari colloqui che ha avuto con Gasperini ed è pronto un contratto da poco meno di 5 milioni a stagione. A Trigoria si studia l’offerta, l’idea è quella di rateizzare per mettere a bilancio una piccola cifra prima del 30 giugno [...]

(Il Messaggero)