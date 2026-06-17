Greenwood, corsa (a due) contro il tempo. Anche il Marsiglia deve cedere entro giugno

Giorni decisivi per il futuro della Roma. Il 30 giugno si avvicina e - strano a dirsi - i giallorossi sono ancora in attesa della comunicazione della Uefa per sapere l'esatta cifra da incassare per le ormai famose plusvalenze. Nei mesi scorsi i Friedkin hanno presentato la previsione di bilancio che l'organo calcistico ha valutato senza però far ancora sapere al club la quota precisa da dover raggiungere con vendite e ricavi vari. La comunicazione - inizialmente prevista poco meno di un mese fa - arriverà entro la fine di questa settimana. Viaggia sullo stesso binario il Marsiglia che entro il 30 giugno dovrà cedere almeno un pezzo pregiato e Greenwood rappresenta la gallina dalle uova d'oro. [...] I contatti ci sono già stati (oltre a quelli tra tecnico e giocatore) e i francesi non intendono venderlo per una cifra sotto i 50 milioni di euro, tenendo sempre a mente che il 40% dovrà finire nella casse del Manchester United. [...] Tra le varie idee c'è anche quella di proporre un pagamento dilazionato (per esempio in quattro rate) ma la prima tranche dovrà essere necessariamente versata nelle casse del Marsiglia entro la fine di giugno (questo perché la società francese contabilizzerebbe l'intero importo in questo bilancio mentre la Roma, come acquirente, la sola quota di ammortamento). Tutte le parti in causa attendono sviluppi e Gasperini sogna di poter abbracciare almeno un nuovo acquisto per l'inizio del raduno. [...] Summerville, per esempio, ha chiesto 6 milioni di ingaggio e su di lui ci sono Manchester United e PSG. Tzolis è finito nel mirino dell'Arsenal, mentre Pulisic (offerto nei giorni scorsi) ad oggi è considerata un'alternativa. Dan e Ryan vogliono fare un regalo all'allenatore, i colloqui con la Uefa sono frequenti e l'obiettivo numero uno è quello di evitare l'estensione del settlment agreement. [...] Offerte vere e proprie a Trigoria ancora non sono arrivate per i vari Soulé e Koné. L'agente dell'argentino si trova in Spagna per operazioni legate ad altri calciatori e il Borussia Dortmund non è andato oltre ad un timido interesse. [...] D'Amico nei prossimi giorni proverà a cedere i giocatori di seconda fascia per iniziare, intanto, ad accumulare soldi preziosi. In uscita c'è Salah-Eddine per il quale non è da escludere un nuovo tentativo del PSV che ha voglia di acquistarlo a titolo definitivo. Valzer di squadre per Romano (Bologna, Palermo, Sassuolo e Torino) e anche lui può salutare dopo i sei mesi in prestito a La Spezia, l'altro giovane pronto ad andare via è Cherubini (il Frosinone ha chiesto informazioni). [...]

(Il Messaggero)