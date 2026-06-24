Genoa, asta per Ostigard. La Roma cerca il sorpasso sull'Inter

(...) Ad agitare il popolo genoano sono le prestazioni ai Mondiali di Leo Ostigard, sempre più in vetrina. Dopo l'interesse dell'Inter anche la Roma avrebbe messo gli occhi sul centrale norvegese, peraltro in un incrocio tutto particolare visto che i giallorossi stanno pensando ad Ostigard nel caso in cui l'inter dec-da di virare su Ndicka invece che sul difensore del Genoa. In questo caso però ad avere il coltello dalla parte del manico è proprio il Genoa. Ostigard è stato riscattato a gennaio ed è completamente dei rossoblù con un contratto sino al 2030. Inoltre il giocatore non ha mai espresso la volont di andare via. La cessione arriverà solo di fronte ad un'offerta irrinunciabile. (...)

(La Repubblica)