Calciomercato Roma, il Marsiglia ha chiesto una garanzia bancaria al Fenerbahce per Greenwood

Il Marsiglia, stando alle informazioni del sito turco, avrebbe chiesto una garanzia bancaria al Fenerbahce per il trasferimento di Greenwood. I francesi vogliono che il 70% del corrispettivo sia garantito in questo modo.

La prima offerta del Fener, stando ancora alle informazioni che arrivano dalla Turchia, sarebbe stata di 35 milioni di euro. Oltre al fatto di prima, l'OM attendono un rilancio per arrivare ai 50 milioni di richiesta.

Greenwood come sappiamo è uno degli obiettivi di mercato della Roma di Gasperini che vuole alzare il livello della propria rosa.