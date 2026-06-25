Gasp fissa le date: test l'1 agosto contro il Cardiff, poi l'8 a Brighton

[...] È stata ufficializzata ieri la prima amichevole che la Roma disputerà in Galles, dove arriverà per la seconda parte del ritiro dal 31 luglio fino all'8 agosto. La squadra di Gasperini giocherà a Cardiff I'1 agosto contro il Cardiff City. Un altro test è previsto per il 4 agosto, contro un avversario non di prima fascia. L'ultima amichevole, prima del rientro in Italia, sarà invece a Brighton l'8 agosto. [...] La Roma debutterà in serie A lunedì 24 agosto in casa contro la Fiorentina alle 20.45. [...]

(Corsera)