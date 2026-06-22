Friedkin-Uefa in nove giorni

Contatti diretti tra Dan e Ceferin: il presidente sta valutando di rinviare di un anno il termine del settlement agreement. Nove giorni per decidere il futuro, per capire se la Roma potrà presentarsi alla nuova stagione senza sacrificare uno dei suoi gioielli.

La novità più importante è un'altra: a trattare con la Uefa non sono i dirigenti giallorossi ma in prima linea ci sono direttamente i Friedkin, con Dan protagonista assoluto di un dialogo che può incidere profondamente nelle strategie del club [...]

Ed è proprio Dan a portare avanti il confronto con il presidente Uefa Ceferin cercando una soluzione che consenta al club di rispettare i parametri europei senza compromettere il progetto tecnico affidato a Gasperini. Perché il messaggio è arrivato dal tecnico è chiaro: i giocatori più forti devono restare. Un principio che ha inevitabilmente orientato le mosse della proprietà.

(Corsport)