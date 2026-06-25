Friedkin sbarca anche nella NHL. Pronti 3,1 miliardi



L'impero sportivo dei Friedkin si sta per allargare. Così dopo Roma, Everton e

Cannes nel calcio i Friedkin stanno per sbarcare nella NHL, la lega Usa di hockey su

ghiaccio. Lo ha ufficializzato Gary Bettman, commissario della NHL: nei prossimi sei

mesi si valuterà la possibilità di insediare una seconda squadra in Texas, a Houston o ad Austin. [...] Per la nuova franchigia (la 33a della lega) il The Friedkin Group è pronto ad investire circa 3,5 miliardi di dollari (pari a 3,1 miliardi di euro), necessari per coprire la tassa di iscrizione iniziale alla lega e la costruzione di una nuova arena. [...]

(Gasport)