Dybala aspetta Tony. Pellegrini tratta, Celik in chiusura

Tra appena undici giorni Dybala, Pellegrini e Celik non saranno più ufficialmente giocatori della Roma. Una situazione che D'Amico vuole risolvere immediatamente, trasformando lo standby delle ultime settimane in una corsa contro il tempo. La parola d'ordine è una sola: accelerare. Il traguardo più vicino sembra essere quello di Celik, oltre a Mancini, prossimo all'annuncio. [...] Il nuovo contratto dovrebbe portarlo a percepire circa tre milioni di euro, certificando una fiducia costruita nel tempo e consolidata dal lavoro svolto negli ultimi mesi.[...] Più articolata la situazione di Dybala. L'attesa continua, ma la trattativa resta viva. l'entourage della Joya aspetta una risposta alla controproposta formulata tempo fa e nelle prossime ore D'Amico entrerà direttamente in scena, riallacciando i contatti con l'agente Carlos Novel. [...] Il nodo con la Roma intanto resta quello economico: base fissa e bonus sono ancora oggetto di discussione, con l'obiettivo di ridurre una distanza che esiste ma che nessuno considera insormontabile. La sensazione è che la volontà di arrivare a una soluzione comune sia più forte delle divergenze. Un copione simile riguarda Pellegrini. Anche in questo caso permane un gap tra le parti, ma il desiderio reciproco di continuare insieme rappresenta il punto di partenza più importante. Lorenzo e il club vogliono trovare una strada condivisa, consapevoli del valore che il centrocampista continua ad avere all'interno del progetto tecnico. Dybala, Pellegrini e Celik hanno aspettato la Roma fino a questo momento, senza impegnarsi con altre società e senza imboccare strade alternative. [...]

(Corsport)