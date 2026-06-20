Dialoghi con l'Atletico per Molina

Non c'è soltanto Dodo nei pensieri della Roma. Il club giallorosso ha acceso i riflettori anche su Nahuel Molina, terzino destro dell'Atletico Madrid che avrebbe aperto al ritorno in Serie A. L'argentino, in scadenza nel 2027, viene valutato tra i 15 e i 18 milioni di euro e la Roma ha avviato i primi contatti con il club spagnolo per capire la fattibilità dell'operazione. [...] Nel frattempo resta viva la pista che porta a Dodo, anche lui cedibile per una cifra vicina al 15 milioni. L'arrivo di uno del due costringerebbe Wesley a restare sulla fascia sinistra. In caso contrario, la Roma continuerebbe a monitorare Ruggeri, ex Atalanta oggi all'Atletico. [...] Le corsie esterne restano al centro del mercato romanista. E la sfida Molina-Dodo e appena cominciata.

(Corsport)