Dall’U14 in giù può arrivare Daniele Conti

Nonostante un ultimo tentativo, Bruno Conti ha deciso di dire addio alla Roma. La proprietà gli aveva proposto un ulteriore anno: niente da fare. (...) Il comparto dei più piccoli, quello che agisce sul territorio di città e dintori, potrebbe comunque restare una questione di famiglia. La Roma, Infatti, sta pensando di affidare a Daniele Conti, figlio di Bruno, l'incarico di seguire l'Under 14 e

l'intera attività di base. L'ex capitano del Cagliari, che dopo il ritiro si è specializzato proprio nel settore giovanile dei sardi, può diventare l'uomo della continuità.

(corsport)