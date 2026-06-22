Dai rinnovi alle cessioni, la Roma ora fa i conti: oggi vertice a Trigoria

Da oggi mancano esattamente tre settimane al prossimo raduno e in linea teorica ci sono tre giocatori che ancora non sanno se dovranno presentarsi o no: Celik, Pellegrini e Dybala. Da oggi in poi ogni giorno è buono per definire i nuovi accordi. Gasperini si è speso a tal punto sulle singole situazioni che non è pensabile non si arrivi a dama.

Anche di questo oggi si parlerà in un vertice a Trigoria, il direttore sportivo già ieri era in città. Non solo: sarà anche l'occasione per fare il punto sulle cessioni. Il Borussia e l'Aston Villa non hanno ancora affondato il colpo su Soulé, Koné ha già riufiutato l'Atletico Madrid e non sembra intenzionato a cambiare idea.

(Corsera)