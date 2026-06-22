Conto alla rovescia per le plusvalenze: Koné in bilico, Romano vicino all'addio

Destini incrociati quelli di Koné e El Aynaoui, entrambi concentrati sul Mondiale per il momento ha visto brillare solamente il marocchino. Manu infatti è rimasto 90 minuti a guardare contro il Senegal, Neil invece è l'assoluto protagonista del Marocco.

La permanenza del francese è tutt'altro che scontata anche perché i giallorossi non hanno ancora raggiunto il traguardo dei 50 milioni di plusvalenze. La pista Atletico Madrid non lo convince, preferirebbe la Premier. In Inghilterra è monitorato da Arsenal e Chelsea che però ancora non hanno presentato offerte [...]. Il sogno del centrocampista è il PSG.

Nel ventaglio dei giocatori cedibili c'è anche Soulé, in attesa di conoscere il futuro. D'Amico sta utilizzando i propri canali per cercare di cederlo in Premier. In Bundes rimane vivo l'interesse del Dortmund. Rimangono in uscita Salah-Eddine e Romano. Il PSV ha riacceso i contatti per acquistare a titolo definitivo il difensore ma la prima offerta di 7,5 milioni è stata rifiutata. Mentre per il centrocampista è duello tra Bologna e Palermo. La richiesta è di circa 8 milioni.

(Il Messaggero)