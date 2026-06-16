Comanda Kessie: «Costa d'Avorio tosta e affamata. Tornare in A? Tutto è possibile»

GASPORT - Il Comandante è felice. Nemmeno la tormenta elettrica che si è abbattuta sul Lincoln Financial Field al termine di Costa d'Avorio-Ecuador costringendo le squadre a 3 ore di attesa negli spogliatoi hanno intaccato il buonumore del capitano per la vittoria al 90'. In zona mista Frank Kessie si ferma volentieri a riflettere su questa serata piena di fulmini, e i sorrisi si mischiano continuamente alle parole.

Avete fatto un bel colpo eh?

A Kessie viene quasi da ridere: «Incredibile eh?».

Abbastanza, l'Ecuador ha preso due traverse e un palo...

«E noi abbiamo segnato al 90'».

E allora riavvolgiamo il nastro su questa partita.

«Siamo felicissimi, per la vittoria, per come è arrivata, per come abbiamo lottato, per la nostra capacità di sofferenza. Di fronte avevamo un avversario fortissimo, che non perdeva da non so quante partite».

[...]

La sua storia con l'Italia va considerata chiusa o è ancora aperta?

«Diciamo così: sono al Mondiale e penso al Mondiale. Poi aggiungiamo che sono ancora un giocatore dell'Al Ahli, fino al 30 giugno. Per cui vediamo cosa succede, in Italia sono stato bene e nel calcio tutto è possibile. Ma ne parliamo tra un mese, ora nella mia testa c'è solo il Mondiale».

Quindi la storia con l'Italia resta aperta.

Kessie ride di gusto e se ne va. Alla tine del tunnel della zona mista lo aspettano pioggia e lampi che illuminano la grande notte della Costa d'Avorio. Il mercato può attendere, ora c'è la Germania.