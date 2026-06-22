Celik firma, Soulé verso la Bundes

Bundesliga, Novel, settlement agreement, rinnovi. Parole che sembrano alla rinfusa ma dietro le quali si celano tasselli di un mosaico. Un puzzle di complessa risoluzione [...]

Protagonista assoluto della prima Roma di Gasperini, tra i molti che hanno beneficiato dell'arrivo del tecnico di Grugliasco sulla panchina giallorossa. Eppure per le logiche del Fair Play Finanziario sembra proprio che Mati Soulé sia quello più vicino a salutare. Non il futbol fantasia della Liga e nemmeno il fantastico mondo della Premier: c'è la Bundesliga in pole per assicurarsi il talento romanista. Il Borussia Dortmund ma non solo, balano offerte non altissime ma che potrebbero essere accettate nelle prossime ore nell'ottica di iniziare a fare cassa [...]

Il tempo di sistemare le carte poi gli annunci. Celik si candida ad essere il primo dei tanti attesi rinnovi per il quale il club sta lavorando. Il turco reduce da un'esperienza fallimentare ai Mondiali presto metterà nero su bianco il suo prolungamento di contratto. Quello che spera vivamente di fare anche Paulo Dybala, in attesa della famiglia Friedkin rispetto all'ultima controproposta inviata.

Discorso valido anche per Pellegrini: adesso si entra nel vivo [...]

(Il Romanista)