Calciomercato Roma, offerto Diego Moreira

Wesley a sinistra ha convinto a tal punto che non sarebbe una sorpresa se la Roma investisse su un profilo simile a destra. Anche perché uno dei calciatori preferiti dal tecnico sulla fascia mancina (e da D'Amico che lo voleva nella passata stagione all'Atalanta), Diego Moreira dello Strasburgo (ma sotto controllo del Chelsea che potrebbe riportarlo a Londra già in estate), al Mondiale con il Belgio, ha una valutazione di partenza (35-40 milioni) che almeno ad oggi viene ritenuta eccessiva. Per non sbagliare, comunque, Moreira può giocare anche a destra.

(Il Messaggero)