Avanti tutta per Greenwood

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Tutto su Greenwood. L'inglese è l'uomo in cima alla lista dei desideri di mercato di Gasperini, convinto che possa essere l'elemento in grado di aumentare il livello dell'attacco. La Roma continua a lavorare per accontentare il tecnico piemontese, non solo cercando di strappare il sì dell'attaccante inglese. Il club giallorosso, infatti, ha intavolato le prime discussioni con il Marsiglia. La società francese ha la necessità di vendere entro il 30 giugno per sistemare i conti e Greenwood, essendo l'uomo con più mercato, è ben consapevole di rappresentare il principale indiziato. Sedici gol e sette assist è il bottino con cui il classe 2001 ha chiuso l'ultimo campionato francese, a cui vanno aggiunte anche tre reti in Champions League e sei in Coppa di Francia. La concorrenza, però, non manca.

Nelle scorse settimane sia la Juventus - nello specifico Comolli - che l'Inter hanno effettuato dei sondaggi, senza approfondire più di tanto la situazione. Hanno manifestato il proprio interesse anche due club dell'Arabia Saudita, mentre è sfumata definitivamente la pista Fenerbahce dopo la sconfitta di Hakan Safi nelle elezioni presidenziali del club turco. Il concorrente principale è l'Atletico Madrid, che potrebbe rivoluzionare l'attacco. La società spagnola è già entrata in contatto sia con l'ex attaccante del Getafe che con la dirigenza francese. La richiesta del Marsiglia per liberare Greenwood resta comunque elevata - almeno 50 milioni - e da luglio non accetterà offerte inferiori alla clausola dal valore di 60 milioni. Anche perché l'OM dovrà destinare una parte dei ricavi al Manchester United. La percentuale che spetterà agli inglesi, però, è leggermente inferiore al 40% - pattuito due anni fa - e più vicina al 30%. Nel corso dei mesi, infatti, il Marsiglia ha acquistato un'altra piccola percentuale dai Red Devils. Il club giallorosso aumenterà il pressing nei prossimi giorni e rimane fiducioso sulla possibilità di abbassare le richieste della squadra della Provenza. La speranza è quella di trovare un accordo intorno ai 45 milioni.

A Trigoria, intanto, continua a tener banco la questione dei rinnovi di contratto dei giocatori in scadenza tra due settimane. L'ennesimo segnale lanciato da Dybala ha sortito gli effetti sperati. Le negoziazioni sono andate. avanti, con il vicepresidente giallorosso Ryan Friedkin in continuo contatto telefonico con l'agente dell'argentino Carlos Novel. La prima proposta della Roma non aveva soddisfatto la Joya, ma, adesso, le parti sono molto vicine. Discorso valido pure per Celik, che viaggia sempre di più verso la permanenza nella Capitale. Gasperini ha espresso la volontà di trattenere anche Pellegrini, del quale non apprezza soltanto le qualità tecniche, ma anche lo spirito nello spogliatoio. Sono in corso le discussioni con l'agente del numero sette giallorosso, che da tempo ha un ottimo rapporto con il nuovo direttore sportivo D'Amico. Pellegrini è ben consapevole che l'ingaggio sarà inferiore ai 6,5 milioni - tra parte fissa e bonus fedeltà - guadagnati nelle ultime due stagioni. Dopo otto anni nella Capitale, la volontà del sette giallorosso è quella di avere delle garanzie in termini di durata del contratto.