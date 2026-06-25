Arrivano i soldi. Rischia solo Soulé

L'arrivo dei soldi - nemmeno pochi, visti i tempi - dei diritti tv schiariscono le idee e aiutano il lavoro di Gasp e D'Amico, almeno in questa fasi di cessioni legate al bilancio e FFP. Andiamo con ordine. Il 30 giugno si avvicina, tutto o quasi ruota intorno a Soulé (soprattutto) e Koné. [...] L'argentino è diviso tra Germania e Arabia Saudita, da una parte ci sono Dortmund e Stoccarda e dall'altra Al-Hilal e Al-Ahli. I club della Saudi Pro League possono mettere sul piatto tanti soldi sia per il cartellino che per l'ingaggio (pronta una proposta faraonica per convincerlo), ma Matias a 23 anni non vorrebbe finire nel dimenticatoio in un campionato che lo taglierebbe ancor di più dalle convocazioni di Scaloni. Meglio la Bundesliga e nelle ultime ore lo Stoccarda è tornato a chiedere informazioni a un anno di distanza dall'ultima volta. [...] Anche Koné aspetta notizie sul suo futuro. Per il momento ha messo in stand-by l'Atletico Madrid, una destinazione che lo convince a metà. Punta più in alto Manu che vorrebbe volare in Premier League oppure in Francia al Paris Saint Germain, ma i campioni d'Europa non si sono mai fatti vivi. In Inghilterra Chelsea e Arsenal sono sulle sue tracce, ma aspetteranno ancora un po' per presentare un'offerta sperando di trovare la Roma con l'acqua alla gola. Nel frattempo, D'Amico ha già fatto sapere all'entourage del centrocampista che dal 1 luglio in poi serviranno offerte superiori ai 50 milioni. [...] Romano è a un passo dal Cagliari che ha battuto la concorrenza di Bologna e Palermo, nelle prossime ore le parti discuteranno della cifra. La Roma vorrebbe incassare circa 8 milioni di euro, ma probabilmente dovrà accontentarsi di un milione in meno. Difficile se non impossibile cedere entro il 30 giugno Angeliño e Dovbyk. [...] Lavori in corso con il PSV Eindhoven per Salah-Eddine. In entrata, ci sarebbe Remo Freuler, a parametro zero dal Bologna. Uno che Gasp conosce bene. [...] Nel 2019 l'Antitrust aveva accertato che ci fosse un'intesa restrittiva della concorrenza da parte di IMG, che sarebbe andato a incidere negativamente sugli introiti della Serie A per il periodo compreso tra il 2008 e il 2018. Da qualche giorno sono iniziati i pagamenti e la Roma incasserà una cifra tra i 18 e i 20 milioni di euro. Soldi che permettono di abbassare la quota delle plusvalenze da raggiungere entro il 30 giugno. E ti pare poco?

(Il Messaggero)