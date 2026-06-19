Alla cena di Gala raccolti quasi 30.000 euro

IL TEMPO - Seicento ospiti, le principali autorità civili, politiche, militari e religiose della città, della provincia e della Regione, deputati e senatori della Repubblica, capitanati dal ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti: nella serata di venerdi 12 giugno la tradizionale cena di Gala dell'Accademia dello Sport per la Solidarietà, momento finale dell'iconico torneo di tennis, ha riempito tutto il padiglione B della Fiera di Bergamo, ospiti di Promoberg, location d'eccezione per celebrare al meglio i 50 anni dell'associazione fondata da

Giovanni Licini. Tra i momenti più emozionanti del Gala, dopo la premiazione dei vincitori dei tornei sportivi, la consegna dei Golden Vip, assegnati quest'anno a Paolo Bellini, ceo di Ar-Tex, Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Pierino Persico, fondatore del Gruppo Persico, e Giovanni Sanga, presidente di Sacbo. Senza dimenticare il già premiato Luciano Pezzoli, a cui ad aprile è stato destinato un riconoscimento speciale dell'Accademia dello Sport.

Tra gli amici non poteva mancare, ovviamente, l'ex allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini: "Per me un grande onore essere con voi ogni anno, un orgoglio appartenere a questa associazione straordinaria ed essere partecipe di quanto di straordinario continuate a fare"

Sul palco insieme al tecnico oggi alla guida della Roma sono saliti anche il ministro Giorgetti, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente della Provincia di Bergamo Gianfranco Gafforelli e la sindaca di Bergamo Elena Carnevali. "Grazie a Licini ho vinto la mia Coppa del Mondo - ha scherzato il ministro, omaggiato con un oggetto d'argenteria per il titolo di miglior ministro dell'Economia e delle Finanze del 2025 a livello mondiale secondo la rivista Financial Time - La cosa bella di questa associazione è che ci sono tante persone di estrazione diversa che stanno bene insieme e hanno mantenuto la semplicità e bontà d'animo".

La serata è stata però anche l'occasione per raccogliere altri fondi da destinare alla beneficenza, con una vivace asta durante la quale sono stati battuti oggetti pregiati come un anello del valore di oltre ottomila euro, le racchette da tennis autografate dei campioni italiani come Jannik Sinner, Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti e le divise della nazionale italiana maschile e femminile, firmate dallo stesso Sinner e da Jasmine Paolini. Per concludere, anche due vasetti di funghi porcini della comunità di Albareto (Parma) e del consorzio "La Rocchetta”, donati all'Accademia dello Sport come gesto di grande umanità e vicinanza alla missione solidale.

La generosità dei presenti non ha deluso le aspettative e ha permesso di incassare ben 29.600 euro.