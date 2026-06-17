Accordo con Greenwood, ora la Roma accelera e tratta con il Marsiglia

L'accordo con il giocatore c'è, o comunque è stato impostato nei suoi termini essenziali. E già questo, per la Roma, rappresenta un passaggio importante. Perché il primo ostacolo - quello che la scorsa estate aveva fatto deragliare la pista Sancho - stavolta è stato superato. Mason Greenwood resta il primo obiettivo di Gian Piero Gasperini e il club giallorosso ha costruito con il padre-agente del calciatore un principio d'intesa su un triennale da 5 milioni di euro a stagione più bonus. [...] La parte più difficile comincia adesso, perché va ancora trovata una sintesi con il Marsiglia, che continua a chiedere 50 milioni di euro più bonus per lasciarlo partire prima del 30 giugno. Poi dal 1 luglio ne serviranno sessanta. [...] Ma per una Roma che vuole rifare il volto dell'attacco, aver sistemato l'accordo con Greenwood è molto più di un dettaglio: è il primo passo concreto verso il nome che Gasperini considera prioritario. A Trigoria il quadro è chiaro da settimane. Regalare Greenwood nei primi giorni di ritiro. [...] Su Greenwood si sono mossi anche Juventus, Inter e Atletico Madrid, ma il club che a Trigoria viene considerato con maggiore attenzione è soprattutto quello spagnolo. L'Atletico, infatti, può presentarsi sul mercato con un'esigenza tecnica molto chiara e con margini economici potenzialmente più larghi: l'addio di Griezmann (andrà all'Orlando City) apre una grande casella nell'attacco dei Colchoneros. Spazio che potrebbe aumentare se andassero in porto le avances del Real Madrid per Alvarez e quella della Juventus per Sorloth. [...] Si resta sempre in attacco quando si affronta il dossier rinnovi. Quello di Paulo Dybala sembrava a un passo, ma bisogna ancora trovare la quadra: l'argentino vuole raggiungere un accordo più vantaggioso, la distanza con la cifra offerta dal club è di circa un milione di euro. [...]

(la Repubblica)