Inter: c'è Koné con Calhanoglu

Deciso di blindare Calhanoglu, ora tutta su chi dovrà coprire le spalle al turco, ovvero Manu Koné. [...] Il francese è il grande obiettivo per il centrocampo. Già trattato dall'Inter l'estate scorsa, con la Roma che inizialmente accettò la proposta da 40 milioni recapitata da Ausilio a Massara con l'ok di Gasperini. Una stagione dopo, però, la storia è destinata a ripetersi e la risposta dei giallorossi potrebbe cambiare, soprattutto se non si qualificherà in Champions League e perché entro il 30 giugno dovrà registrare circa 80 milioni di plusvalenze. Koné è valutato ancora 40-45 milioni di euro, l'Inter vorrebbe pagarlo di meno ed escludere dall'affare Frattesi, il quale resta un obiettivo della Roma. [...]

(tuttosport)