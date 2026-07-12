Dybala-Roma ancora insieme: l’argentino ha firmato il rinnovo

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Il futuro di Soulé è più incerto che mai. Lo stesso argentino lo ha confermato nel momento in cui è atterrato a Roma per riunirsi, domani, con il resto dei compagni a Trigoria. A giugno, quando si pen...
In un video pubblicato sul proprio canale Youtube, il giornalista ha voluto fare un po' di chiarezza sul mercato della Roma. Garnacho è una pista, così come Diego Moreira dello Strasburgo. La Roma po...
Domani inizia il raduno della Roma. Dybala ci sarà mentre per il momento non Pellegrini, che ancora non ha trovato l'accordo per il rinnovo. Non ci sarà nemmeno Greenwood, passato al Fenerbahce. E no...
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