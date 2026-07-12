Dybala-Roma ancora insieme: l’argentino ha firmato il rinnovo

Definiti gli ultimi passaggi di documenti, il numero 21 si è legato ancora ai giallorossi.





Dybala è arrivato sabato a Roma ed è pronto ad allenarsi sotto la guida di Gian Piero Gasperini. In mattinata il club renderà noto l’elenco dei convocati per l’inizio del ritiro che prenderà il via dopo poche ore e ci sarà ovviamente anche Paulo Dybala.

. L’argentino dopo settimane di trattative, in cui è stata chiara la volontà di entrambe le parti di proseguire insieme, come riferito da Fabrizio Romano,