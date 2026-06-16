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Ritorno di fiamma per Fofana, Soulè si allontana. Dybala: rinnovo vicino, si tratta per Pellegrini

16/06/2026 alle 21:39.
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Dal nuovo interesse per Fofana del Lione, a Moreira offerto ai giallorossi. Per Dybala si va verso il rinnovo mentre la situazione Soulé non è così chiara: il giocatore argentino potrebbe partire.

Si tratta per Pellegrini, mentre per Celik il rinnovo sembra essere più vicino. Nel frattempo smentito l'interesse dell'Arsenal per Kone e sul gioiellino del Lione che potrebbe uscire (forse non bastano 30 milioni) ci sarebbe anche l'interesse di alcune squadre di Premier. Tutte le notizie di giornata.

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