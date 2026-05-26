Calciomercato Roma: ufficiale il riscatto di Malen e il rinnovo di Hermoso. Per il nuovo ds i giallorossi hanno scelto D'Amico

Giornata importante per la Roma. I giallorossi hanno infatti confermato due pedine per lo scacchiere di Gian Piero Gasperini. Come ufficializzato dalla società, i capitolini hanno riscattato Donyell Malen dall'Aston Villa ed hanno rinnovato il contratto di Mario Hermoso fino al 2027.
Si muove qualcosa anche per quanto riguarda il nuovo direttore sportivo che prenderà il posto di Frederic Massara. La Roma avrebbe raggiunto un accordo con Tony D'Amico, attualmente all'Atalanta e il quale aspetta solamente il via libera per lasciare la Dea. L'unico intoppo, come riportato da Alfredo Pedullà su X, è la famiglia Percassi che vorrebbe evitare di risolvere i problemi societari della Roma e dell'ex Gian Piero Gasperini.
