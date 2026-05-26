Rinnovi, mercato e ds sono i giorni di Ryan

È già cominciata la corsa alla nuova Roma, quella che dovrà reggere il peso del ritorno nell'Europa che conta e soprattutto le ambizioni dì Gasp. I giorni delle celebrazioni si sono trasformati subito in quelle delle decisioni. Quelle vere. Quelle che costituiscono il futuro. Ryan Friedkin ieri non era presente a Trigoria, ma il suo ritorno nella Capitale è atteso già nelle prossime ore. (...) Il primo capitolo riguarda Dybala. Lui è volato in Argentina, ma il suo agente è già a Roma. Le parti vogliono continuare insieme, vogliono prolungare un matrimonio che oggi appare sempre più naturale. Dybala al rientro dall'infortunio è tornato immediatamente centrale, e sarà anche uomo immagine e simbolo tecnico della squadra che verrà. (...) Poi c'è la questione direttore sportivo. Tema delicatissimo. Massara è destinato a salutare nei prossimi giorni dopo le tensioni con Gasperini, anche se il suo contributo alla rincorsa Champions resta comimque riconosciuto all'interno del club. Per la successione continua a prendere quota il nome di D'Amico. (...) Tra i nomi cerchiati in rosso c'è Scamacca, profilo che Gasp e D'Amico conoscono perfettamente, intrigano le piste Alajbegovic e Nusa per rinforzare il reparto offensivo con talento, corsa e fantasia. (...) Ma Gasp guarda anche alle occasioni d'esperienza come Freuler e Zappacosta, entrambi in scadenza e già contattati direttamente dal loro ex al-lenatore. (...)

(corsport)