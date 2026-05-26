ORSI: "Il rinnovo di Dybala a 2.5 milioni di ingaggio? Se gioca 15 partite e ne risolve la metà è un buon investimento" - TORRI: "La Champions un punto di partenza per tornare a vincere"

All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l'argomento principale in casa Roma è sicuramente il futuro di Paulo Dybala, il quale ha il contratto in scadenza il 30 giugno e sta trattando il rinnovo con il club giallorosso. "Se a 2.5 milioni di euro di ingaggio gioca 15 partite e te ne risolve la metà è un buon investimento", afferma Fernando Orsi. Piero Torri, invece, si sofferma sul percorso della squadra: "La qualificazione in Champions League deve essere un punto di partenza per tornare a vincere".

____

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

____

Dybala è l’uomo in più che una squadra forte come la Roma si può permettere (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Se Dybala, a 2.5 milioni di euro di ingaggio, gioca 15 partite e te ne risolve la metà è un buon investimento (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Un finale di campionato più bello di così era difficile da immaginare. Da romanisti, vedere i giallorossi in Champions League e la Juventus e il Milan fuori è stato un godimento (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport, 90.9)

Dopo Ranieri, la Roma si è compattata ed è ripartita. Questo traguardo deve essere un punto di partenza per tornare a vincere (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

La Roma è arrivata a dama un anno prima di quello che aveva preventivato (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport, 90.9)

Ora la Roma deve sbrigarsi a trovare il nuovo direttore sportivo, ma io proverei a concludere le operazioni di giugno con Massara (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

Gasperini è riuscito a raggiungere un obiettivo al quale a inizio anno credeva soltanto lui e lo ha fatto con un contorno che non remava nella sua stessa direzione (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)