Allan: chi è? (VIDEO)

Tra i profili monitorati dalla Roma in vista del prossimo mercato c’è anche Allan , centrocampista brasiliano classe 2004 di proprietà del Palmeiras.

Carriera

Nato il 4 aprile 2004 a Florianópolis, Allan Andrade Elias ha mosso i primi passi calcistici nelle giovanili del Palmeiras, club con cui è cresciuto fino ad arrivare in prima squadra. Dopo essersi messo in evidenza a livello giovanile, Allan ha iniziato a ritagliarsi lo spazio tra i grandi. Fin qui, con il Palmeiras, ha collezionato oltre 30 presenze tra tutte le competizioni, con 5 gol e 4 assit (Transfermarkt), numeri che raccontano un giocatore ancora in piena formazione ma già coinvolto concretamente nel progetto tecnico della squadra.

Caratteristiche tecnico-tattiche

Allan è un centrocampista che abbina dinamismo, qualità tecnica e intensità. Il suo ruolo naturale è quello di ala destra, ma può agire anche da trequartista, da mezzala o in una mediana a due o in posizioni leggermente più avanzate grazie alla sua capacità di accompagnare l’azione. Nel Palmeiras viene impiegato proprio come centrocampista box-to-box moderno, non è, infatti, il classico regista statico, quanto piuttosto un giocatore di movimento, bravo a rompere le linee sia con la corsa che con il pallone tra i piedi.





