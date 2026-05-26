Calciomercato Roma, spunta una nuova pista per il centrocampo: attenzione ad Allan del Palmeiras

La Roma continua a monitorare il mercato alla ricerca di possibili rinforzi per la prossima stagione e tra i profili finiti sotto osservazione ci sarebbe anche Allan, centrocampista del Palmeiras. Secondo quanto riportato da Piero Torri, su Radio Manà Manà, il club giallorosso starebbe seguendo con attenzione il giovane talento brasiliano, considerato un prospetto di grande interesse in ottica futura. Il Classe 2004 viene valutato 25 milioni di euro, è un profilo che si inserirebbe nella linea di ricerca di giocatori giovani ma già pronti a confrontarsi con livelli competitivi importanti.