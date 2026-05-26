Ufficiale: la Roma riscatta Malen a titolo definitivo (COMUNICATO)

La Roma ha ufficializzato il riscatto a titolo definitivo di Donyell Malen. L'attaccante olandese, arrivato nella Capitale durante la scorsa sessione invernale di mercato, si lega al club giallorosso con un accordo a lungo termine.
Di seguito il comunicato integrale emesso dalla società:
"L'AS Roma conferma di aver effettuato l'acquisto a titolo definitivo del calciatore Donyell Malen, il cui contratto scade il 30 giugno 2030.
L'attaccante olandese, arrivato nella sessione di mercato invernale, ha collezionato 20 presenze e 15 gol in giallorosso.
Congratulazioni, Donyell!"
(asroma.com)