Nuovo Ds, D'Amico verso la risoluzione con l'Atalanta: è il nome scelto dalla Roma, contatti in corso con i Friedkin

Tony D'Amico si separa dall'Atalanta dopo quattro stagioni. Nelle scorse ore le parti hanno avviato i contatti per definire la risoluzione consensuale del contratto (in scadenza nel 2027), mossa propedeutica all'imminente arrivo a Zingonia di Cristiano Giuntoli, la cui ufficialità è attesa intorno al 2 giugno.

Blindato un anno fa da Luca Percassi rispetto alle lusinghe del Milan di Giorgio Furlani, il dirigente è ora pronto per una nuova avventura. La Roma è fortemente intenzionata a offrirgli il ruolo di direttore sportivo. D'Amico vanta un eccellente rapporto di stima con Gian Piero Gasperini, instaurato durante la comune militanza a Bergamo. Sviluppi decisivi sono attesi entro il fine settimana.

(tuttomercatoweb.com)

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Secondo il giornalista Lorenzo Canicchio di Gazzetta Regionale, i contatti tra D'Amico e i Friedkin stanno proseguendo in maniera molto proficua, rendendo concreta la possibilità di un approdo a Roma dopo tre anni di accostamenti. Resta tuttavia da capire se e quando Luca Percassi libererà definitivamente il dirigente, tenendo conto del fatto che la proprietà dell'Atalanta preferirebbe per il suo futuro la destinazione Milan rispetto a quella giallorossa. Nel frattempo, sul fronte interno, si attende la formalizzazione della separazione da Frederic Massara, che dovrebbe essere ufficializzata entro la giornata di lunedì.

Tony D'Amico-#AsRoma: dopo tre anni di accostamenti, questa potrebbe essere la volta buona, ma resta da capire se e quando #Percassi lo libererà. Percassi che preferirebbe l'#AcMilan alla Roma per il suo futuro. I contatti tra D’Amico i #Friedkin stanno andando avanti in maniera… pic.twitter.com/q3qJCu7leW — Lorenzo Canicchio (@LCanicchio) May 26, 2026





Ulteriori conferme arrivano da Filippo Biafora, che indica D'Amico come il nome scelto in via definitiva dalla Roma per la direzione sportiva. Per giungere alla fumata bianca, l'unico passaggio fondamentale resta la risoluzione del contratto con l'Atalanta: l'obiettivo della dirigenza capitolina è trovare un accordo con Luca Percassi in questi giorni, con i contatti che risultano già avviati e con il totale gradimento di Gian Piero Gasperini sull'operazione.

Tony #DAmico è il nome scelto dalla #ASRoma per la direzione sportiva. Per la fumata bianca serve però la risoluzione del contratto con l'Atalanta: l'obiettivo è trovare l'accordo con Percassi in questi giorni, contatti già avviati. Totale gradimento di #Gasperini@tempoweb pic.twitter.com/erB9SPYgta — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) May 26, 2026





Anche l'esperto di mercato Alfredo Pedullà conferma la pista e sottolinea come la Roma rappresenti la prima scelta assoluta di D'Amico, forte della totale intesa con Gasperini. Sullo sfondo per il ruolo di direttore sportivo rimane più defilata la pista che porta a Matteo Tognozzi: il dirigente, attualmente in carica al Rio Ave, aspetta un'eventuale chiamata della Juventus a determinate condizioni e ha ancora sul tavolo una proposta da parte del Nottingham Forest.

La #Roma è sempre la prima scelta di #DAmico, con il gradimento di #Gasperini. #Tognozzi aspettava e aspetta la #Juve ma solo a determinate condizioni, è in carica al Rio Ave ha ancora la proposta del #NottinghamForest https://t.co/5dE8E5FGB6 — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) May 26, 2026



