Idea Scamacca e rosa più lunga. Per l'Europa e l'impresa scudetto

Se a un attaccante che segna e ad un portiere che para aggiungi. pure un allenatore da Champions, il mix è letale e vincente. Festeggia la Roma, si inchina al suo condottiero, capace dell'ennesimo capolavoro della sua carriera. Stavolta in una piazza complicata, fuori dalla sua comfort zone, in un club che mancava tra le grandi d'Europa da ben sette anni. (...) Insomma, dopo la festa di ieri a Trigoria, è oggi che nasce la nuova Roma. Serve al più presto designare il nuovo direttore sportivo: D'Amico sembra il candidato principale a ricoprire il ruolo tra poco vacante dopo congedo da Massara. È il nome più forte nei corridoi di Trigoria, lui e Gasperini hanno lavorato insieme all'Atalanta, costruendo successi a ripetizione tra cui l'Europa League del 2024. Gasp guarda nella sua amata Bergamo anche per Scamacca, contratto in scadenza nel 2027. Sarebbe un ritorno dopo tre anni nelle giovanili giallorosse. Alla corte di Gasp il classe `99 ha raccolto 19 gol e 8 assist in 45 presenze. Con gli addii di Dovbyk e Ferguson serviranno due centravanti all'altezza per dividersi il posto tra campionato e Champions League, Malen e Scamacca sarebbe un arsenale niente male. (...)

(tuttosport)