Dybala-Roma, rinnovo ancora in attesa: summit non ancora fissato con l’agente

LR24 - Il futuro di Paulo Dybala resta uno dei temi centrali in casa Roma, ma per il momento non si registrano passi concreti sul fronte rinnovo. Non è stato ancora fissato il summit tra il club giallorosso e Carlos Novel, agente dell’attaccante argentino, incontro che dovrebbe servire a fare il punto sulla situazione contrattuale della Joya. Alla base dello slittamento ci sarebbe un motivo logistico: Ryan Friedkin, figura chiave nelle decisioni strategiche del club, al momento non si trova a Roma. La sua assenza starebbe dunque rallentando la programmazione del faccia a faccia con l’entourage del numero 21, con ogni confronto rimandato a quando sarà nuovamente nella Capitale. Alla luce, soprattutto, delle ultime prestazioni, il tema Dybala resta inevitabilmente delicato e centrale nella pianificazione del futuro romanista. L’argentino continua a rappresentare uno dei profili di maggior peso tecnico e simbolico della rosa, motivo per cui ogni discorso legato alla sua permanenza viene seguito con particolare attenzione. Per ora, però, nessuna accelerata