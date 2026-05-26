Ufficiale, Hermoso rinnova fino al 2027 (COMUNICATO)

La Roma ha ufficializzato il rinnovo contrattuale di Mario Hermoso. Il club giallorosso ha esercitato l'opzione di prolungamento presente nell'accordo con il difensore spagnolo, blindandolo per un'ulteriore stagione dopo l'ottimo rendimento offerto in questa stagione. Di seguito il comunicato diffuso dalla società:
"L’AS Roma comunica di aver esercitato l'opzione per il prolungamento del contratto di Mario Hermoso fino al 2027.
Il difensore spagnolo, in questa stagione, ha collezionato 35 presenze e 4 gol .
Congratulazioni, Mario!"
(asroma.com)